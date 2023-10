– Jeg har hengt meg på trenden med eplesidereddik, som skal hjelpe for oppblåst mage og mange andre gode ting.

Det sier Elena Eikeland (21). Hun er en hyppig bruker av TikTok, og der blir hun møtt av et hav med helseråd.

Legg beina opp mot en vegg for å bli mindre oppblåst. Bad i badekar før leggetid for bedre søvn. Tape munnen igjen for å sove bedre.

Elena Eikeland har flere ganger prøvd ulike helseråd fra TikTok i håp om at det skal gjøre helsen hennes bedre. Foto: Ingvild Stuedal Taranger / NRK

– Jeg gjør alt TikTok sier jeg skal gjøre, sier Elena og ler.

TikTok fylles opp med kontoer og mennesker som lover at deres tips er gode tips for deg som ser på.

– Jeg får konstant opp råd for å forbedre helsen min på TikTok. Det handler ofte om fordøyelsessystemet, akne, rynker, kollagen og kosthold.

Men hvordan kan du vite hva som er gode tips, hvilke tips som kanskje heller faktisk er helseskadelig, og hvilke tips som bare rett og slett ikke utgjør noe forskjell?

– Det er kjempevanskelig å skille gode og dårlige råd fra hverandre og vite hvilke råd vi skal høre på, sier lege og forfatter Kaveh Rashidi.

Hvem og hva skal vi forholde oss til?

Rashidi mener det har blitt mye mer helseråd på sosiale medier og tror at det blant annet er på grunn av at det er lettere å si meningen sin og at «alle» har blitt eksperter.

Kaveh Rashidi sier at nordmenn er opptatte av å perfeksjonere kropp og sinn. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

– Men de fleste rådene du og jeg ser på Snapchat og TikTok får vi ikke fra helsepersonell, men folk vi ser opp til og har høy tillit til siden de er kjente, pene, morsomme og kule.

Han mener ikke nødvendigvis at det er problemet, men heller at skillet på hvem vi skal høre på og ikke høre på har forsvunnet.

– Tidligere var det mer naturlig at man hørte på mennesker med en relevant utdannelse, erfaring med pasienter eller en beskyttet tittel av noe slag. Det tenker jeg er et fint utgangspunkt for helseråd.

Han har et råd til deg som blir overveldet av alle helserådene som dukker opp på skjermen.

– Å filtrere vekk så mye støy som mulig og forholde seg til så få kilder som mulig. Min kilde når jeg lurer på noe er Helsenorge.no.

Opptatt av å perfeksjonere kropp og sinn

Rashidi forteller at nordmenn er veldig opptatt av å perfeksjonere kropp og sinn, og bli den beste versjonen av oss selv.

– I utgangspunktet er det positivt, men har du mye av de egenskapene blir du sårbar for unødvendige råd og mister kanskje fokus på hvor de store helsegevinstene ligger.

Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas sier at trender og råd spres raskt og i stort omfang via sosiale medier. Hun er stipendiat ved fakultet for helsevitenskap ved Oslo Met.

– Vi bør være ekstra oppmerksomme på om informasjonen eller rådene vi ser og hører er pålitelige, slik at vi kan ta gode og gjennomtenkte valg som er til det beste for helsa vår.

Stipendiat Ida-Kirstin Ørjasæter Elvsaas har jobbet tett på prosjektet «Bak overskriftene». Foto: Privat

Hun påpeker at en person sin erfaring med et produkt eller en kjent persons framsnakking av et produkt, ikke er dokumentasjon for et produkt sin effekt.

– Når du hører en påstand om effektene av et produkt eller helseråd, skal du alltid spørre hva som er grunnlaget for påstanden. Hvis grunnlaget for påstanden er dårlig, er påstanden upålitelig.

Fakultet for helsevitenskap ved Oslo Met har de siste årene arbeidet med et prosjekt som heter «Bak overskriftene». I prosjektet vektlegger de fem huskeregler du kan ha i bakhodet neste gang du finner helseråd som du ønsker å teste ut.

En sammenheng er ikke det samme som en årsakssammenheng

Hvis forskere for eksempel finner en sammenheng mellom forkjølelse og inntak av C-vitamin, betyr ikke det nødvendigvis at det er en årsakssammenheng, altså at C-vitamin forebygger forkjølelse.

– Selv om man finner en forbindelse mellom et tiltak og et mulig resultat, betyr ikke det nødvendigvis at tiltaket er årsaken til resultatet. Denne sammenhengen kan i stedet skyldes tilfeldigheter eller en annen underliggende faktor, sier stipendiat Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas.

Resultater fra én enkeltstudie er ikke nok

For å skaffe troverdig kunnskap om et produkt eller tiltak, må det gjennomføres flere solide og relevante studier.

– Enkeltstudier er sjelden nok til å trekke sikre konklusjoner, sier Elvsaas.

Små studier kan være misvisende

Vi bør også være skeptiske til studier med få deltakere.

– Resultatet kan ha oppstått ved en tilfeldighet og ikke på grunn av en reell forskjell mellom gruppene, påpeker Elvsaas.

Vær ekstra obs på studier i spesielle grupper og dyrestudier

Forsøk utført blant dyr eller i spesielle grupper er ikke nødvendigvis overførbare til deg.

– Spør alltid deg selv om sammenligningene inkluderer personer som er lik deg selv eller ikke. Studier som bare inkluderer dyr, eller bare en spesiell gruppe av mennesker, gir kanskje ikke resultater som er relevante for folk flest.

Teorier om hvordan noe fungerer trenger ikke å stemme i virkeligheten

En antakelse om en effekt av et tiltak kan være misvisende. Med tiltak menes handlinger eller produkter som brukes for å vedlikeholde eller forbedre helsen.

– Det kan hende at antakelsen eller teorien ikke fungerer i praksis. En forklaring på hvordan eller hvorfor et tiltak kan virke, beviser derfor ikke at det faktisk virker, eller at det er trygt.