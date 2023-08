Tier legg ned i Stavanger

Selskapet Tier, som tilbyr leige av elsparkesyklar, opplyser i ei pressemelding at dei avsluttar verksemda si i byen. I pressemeldinga skuldar dei på endra økonomiske forhold og dei noverande nivåa for avgifter i Stavanger, som har gjort det umogleg for dei å oppretthalde lønnsam drift i byen. Elsparkesyklane vil forsvinne frå og med 8. september.

– Forandringer i makroøkonomien og dårleg lønsemd i kombinasjon med dei høge avgiftene til kommunen, gjer det diverre umogleg for oss å få selskapet til å lukkast i Stavanger, seier Dan Nèren i Tier Mobility til NRK.

– Me har hatt eit godt samarbeid med Tier gjennom tre år, og har respekt for den vedtaket dei no har tatt, seier seksjonssjef for veg og trafikk, Trygve Petter Nilsen, i Stavanger kommune.

Gjennom ei anbodsordning i kommunen fekk nyleg tre selskap løyve til å drive med utleige av elsparkesyklar i Stavanger. Dei to andre er Voi og Ryde.

– Me har vedteke at det skal vere tre aktørar som får tilby elsparkesyklar i kommunen. Dermed er det naturleg å tilby plassen til aktøren som ikkje fekk tilbod i denne anbodsrunden.