Tiende runde om nytt tankanlegg i Risavika i Sola

Over 30 personer har levert inn klager på eit nytt planlagt tankanlegg i Risavika i Sola.

Klagene hevder at risikovurdering er mangelfull og at sikkerhetssonene er for små.

Kommunedirektøren avviser alle klagene i sin innstilling til politikerne.

Det er 10. gang planen blir behandlet av politikerne og det skjer i dag, skriver Solabladet.