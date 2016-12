Huset til Jarle Hegerland på Torvastad på Karmøy er bygd på en svingkrans. Det betyr at det kan rotere helt rundt. – Mange biler stopper for å kikke etter om det går, sa han til NRK da han viste det fram i september.

Artikkelen er lest over 120.000 ganger.

VIDEO: Se huset til og intervjuet med Jarle Hegerland. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se huset til og intervjuet med Jarle Hegerland.

LES SAKEN OG SE VIDEO: Dette huset kan snus etter sola

Om formiddagen 29. april i år styrta et helikopter ved Turøy i Hordaland. Det blei raskt klart at alle 13 i helikopteret, som var på vei fra Gullfaks-feltet i Nordsjøen, omkom. Saken handler om hvor de 13 personene kom fra, og hvilke selskaper de jobba for.

Artikkelen er lest over 125.000 ganger.

13 mennesker omkom i helikopterstyrten i april. Tre av dem kom fra Rogaland. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

En plutselig brottsjø førte til at en 45 fots luksusyacht falt av et lasteskip sør for Hidra i Flekkefjord i februar i år. Yachten traff senere land i Egersund.

Artikkelen er lest mer enn 130.000 ganger.

VIDEO: Johan Fredrik Køste filma da den dyre båten traff land. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Johan Fredrik Køste filma da den dyre båten traff land.

Tenk å vinne en million kroner på pantelotteri, uten å vite om det? I oktober skjedde det i Skånevik i Sunnhordland. Mysteriet forblir for øvrig uløst – pengene er delt ut.

Artikkelen er lest nesten 137.000 ganger.

VIDEO: TV-innslaget fra 4. oktober 2016. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: TV-innslaget fra 4. oktober 2016.

Les reportasjen med historiene til fire ulike kvinner. Deres liv har vært ulike, men de har én ting til felles: Alle fant ut at de var homofile seint i livet.

Artikkelen er lest over 151.000 ganger.

Christina Storm var separert og hadde to små barn da hun forelska seg i ei kvinne. Foto: Ingvild Lygren / NRK

Stavangerkvinna Thea Steen blei bare 26 år gammel, men hun greide å sette varige fotavtrykk på kort tid. Kreftdiagnosen fikk hun i 2015, men tida fram til livmorhalskreften vant, brukte hun på å oppfordre andre kvinner til å sjekke seg.

Artikkelen er lest over 153.000 ganger.

Thea Steen kjempa for at flest mulig kvinner skal ta celleprøve, og hun var også uenig i at det bare er kvinner over 25 som bør ta celleprøve jevnlig. Foto: Kathinka Skott Hansen / NRK

I fall du har brukt de to siste månedene på en øde øy: I november fikk innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) så hatten passa gjennom et Facebook-innlegg og en SMS-aksjon signert Kristoffer Joner. Etterpå viste det seg å ikke være Kristoffer Joner som sto bak likevel, i alle fall ikke uten hjelp av venner, kjente, reklamebyråer og organisasjoner. Men debatt, det blei det.

Artikkelen er lest nesten 154.000 ganger.

VIDEO: Ole Andreas har det fryktelig vondt etter basehoppulykka på 25-årsdagen sin, men han overlevde. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Ole Andreas har det fryktelig vondt etter basehoppulykka på 25-årsdagen sin, men han overlevde.

Både Ole Andreas, Hege og Elin hoppa fra bygninger, fjell og antenner på jakt etter den ultimate lykkefølelsen. De lekte med livet, men med ett blei leken til alvor. Les historien om hvordan ulykker endra livene deres.

Artikkelen er lest nesten 165.000 ganger.

LES SAKEN: Møtet med dødsveggen

Høsten 2015 gikk hijab-kledde Malika Bayan inn i frisørsalongen til Merete Hodne på Bryne og spurte hva det kosta å farge håret. Bayan fikk beskjed om at Hodne «ikke ville ta på sånne som henne». I september møttes de tingretten, hvor Hodne blei dømt for diskriminering. Saken er imidlertid ikke avgjort – neste steg blir lagmannsretten.

Artikkelen er lest nesten 173.000 ganger.

Merete Hodne i Jænre tingrett. Der tapte hun saken. I 2017 skal den behandles i lagmannsretten. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er ikke en arbeidsplass, det er helvete, sa en av de ansatte til NRK i det som blei årets mest leste sak. Den oppsiktsvekkende historien handler om luksusveskene fra Michael Kors, kameraovervåkning av ansatte og instruksjoner via ørepropper.

Artikkelen er lest over 231.000 ganger.

VIDEO: Hele dagen får de ansatte på Michael Kors-butikken i Stavanger instrukser fra sjefen gjennom ørepluggen. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Hele dagen får de ansatte på Michael Kors-butikken i Stavanger instrukser fra sjefen gjennom ørepluggen.