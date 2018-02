Thor Bjarne Bore fekk Siddisprisen

Mangeårig aftenbladredaktør og samfunnsdebattant Thor Bjarne Bore vart i kveld tildelt Siddisprisen under Stavanger journalistlag sin årlege pressefest. 80-åringen får prisen for hans «mangeårige innsats for ytringsfrihet, meningsmangfold og åpen debatt».