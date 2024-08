Thomas Pereira ferdig som trener i Sandnes Ulf

Sandnes Ulf og Thomas Pereira har skilt lag, melder Sandnes Ulf selv på sin nettside.

– Dessverre har ikke poengfangsten vært god nok, og det er behov for en endring for å bedre sjansene til klubben for å berge plassen i OBOS-ligaen, skriver klubben i pressemeldingen.

Styret i Sandnes Ulf Toppfotball og hovedtrener, Thomas Pereira, ble i dag enige om å avslutte samarbeidet.

– Jeg vil takke klubben for at jeg fikk denne muligheten, men jeg kjenner fotballens bakside så godt at når man ikke får resultater, så må klubben gjøre en endring. Det blir også feil overfor den nye treneren, spillegruppen og meg selv om jeg skulle fortsatt i en annen rolle rundt laget, sier Pereira.