Thomas Pereira blir ny Sandnes Ulf-trener

Thomas Pereira blir ny Sandnes Ulf-trener. Han ble presentert på en pressekonferanse fredag.

Pereira tar dermed over jobben til Bjarne Berntsen, som er på utgående kontrakt.

Pereira spilte over 400 kamper for Viking mellom 1997 og 2009 og kommer fra jobben som trener for Viking 2, hvor han nylig kunne feire opprykk til 2. divisjon.