Siddisprisen går til en person, gruppe eller organisasjon i Sør-Rogaland, som har gjort en innsats for å skape åpenhet og debatt.

Thea Steen døde av livmorhalskreft i juli i fjor, og prisen blir delt ut post mortem. Søsteren Tonje Steen, tok imot prisen på vegne av Thea i kveld.

Blogget om sykdommen

I juryen sin begrunnelse står det:

Thea Steen hadde arbeidet som journalist i Rogalands Avis og Dagbladet. I mars 2015, like etter at hun hadde flyttet til New York for å arbeide som frilansjournalist, fikk hun diagnosen livmorhalskreft.

Sammen med Det Nye-journalist Sofia Storhaug tok hun initiativet til kampanjen #sjekkdeg, for å få unge kvinner til å ta celleprøve for livmorhalskreft slik at en eventuell sykdom kan oppdages på et tidlig stadium.

På sin egen blogg var Thea Steen åpen om sitt liv med kreftsykdommen. Bloggen ble lest av svært mange, og skapte økt bevissthet omkring denne krefttypen. Ved Theas død opplyste Kreftforeningen at #sjekkdeg-kampanjen hadde fått 6500 flere kvinner til å ta celleprøve. Hos 150 av disse ble det påvist alvorlige celleforandringer som kan lede til livmorhalskreft. I tiden som har gått, har enda flere kvinner sjekket seg.

Thea Steen var åpen om hvordan det var å gå gjennom en kreftbehandling. Foto: Privat / theasteen.com

– Kan ha berget flere liv

Thea Steens innsats kan dermed ha berget et stort antall liv. Hun fikk i april 2016 Kreftforeningens hederspris. Kampanjen blir ført videre ved at familien har opprettet et minnefond i Theas navn. Også på andre måter, som aksjonen #løpforthea, fortsetter arbeidet hun startet.

Det ene året Thea Steen fikk leve med kreftsykdommen, brukte hun til å hjelpe andre. Ved hjelp av sin formidlingsevne, ærlighet og åpenhet nådde hun ut til tusener av kvinner, og mange av dem har på denne måten unngått å dele hennes skjebne.

Juryen mener at denne innsatsen gjør Thea Steen til en særdeles verdig mottaker av Siddisprisen for 2017.