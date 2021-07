Teststasjonenes bønn til syden-turister: – Ikke kom hit

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er travle dager på korona-teststasjonen i Stavanger. Rundt 800 mennesker tester seg hver dag nå i juli. Det er mye mer enn forventet.

Flere av de Salina Siun tester i løpet av en dag, har ingen symptomer. De er heller ikke nærkontakter. De skal på ferie.

– Vi merker det ofte ved at de vil ha svar fort. Noen sier det rett ut også, sier hun.

Avdelingsleder ved teststasjonen i Stavanger, Katrine Skjeldal, er frustrert.

– Vi er litt oppgitte. Vi er ikke her for å teste friske folk som skal til Syden. Vi skal ha lav terskel for å teste oss om vi er syke, eller om vi har vært nærkontakter. Men vi er fortsatt i en pandemi, sier Skjeldal.

Avdelingsleder ved teststasjonen i Stavanger, Katrine Skjeldal, er oppgitt og ber Syden-turister om å oppsøke private teststasjoner for å teste seg. Foto: privat

Må utsette ferien

For mange som skal reise til utlandet, velger å teste seg på kommunale teststasjoner i stedet for å gå til private eller til fastlegen, slik de egentlig skal.

Det får nå store konsekvenser for de kommunale teststasjoner.

– Vi må oppbemanne, og folk må utsette ferien, sier Skjeldal.

Hun tror grunnen til dette, er at det er gratis.

– Det blir nok dyrt for mange å teste seg privat, sier hun.

Også på teststasjonen på Klepp er det travelt. Her har de ansatt fem nye for å få det hele til å gå sammen i sommer, og de tester mellom 500 og 600 mennesker om sommeren.

Også her ber de folk som skal ut og reise om å teste seg hos private aktører.

Ikke aktuelt med nytt system

Fra 5. juli ble mange land i EU grønne. Det er likevel et krav i flere land at ikke-vaksinerte krever en negativ test før avreise.

– Vi har nå et system hvor vi har testmuligheter i hver kommune, i tillegg til private teststasjoner. Det vil da ikke være hensiktsmessig å innføre ytterligere et nytt system for reiser. Vi må finne løsninger ved å se litt inn i tallene, for å se størrelsen på problemet, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, forstår at det kan bli en utfordring med mange sydenturister som tester seg ved teststasjonene, men håper det endrer seg snarlig. Foto: Heiko Junge

Tror på bedring

Nakstad tror det kan være en utfordring over hele landet.

– Det kan nok bli en utfordring, og det er nok mange som i dag har stor pågang. Forhåpentligvis vil behovet være mindre de neste ukene når flere land går bort fra kravet om negativ koronatest, sier Nakstad.

Han forstår frustrasjonen på Jæren og i Stavanger.

– Det er viktig å be folk om å benytte andre muligheter i den grad de kan. Det er fullt mulig å ta koronatest hos fastlege eller andre private aktører, sier han.