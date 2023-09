Testet Vassbakks håndavtrykk

Statsadvokat Thale Thomseth opplyste Gulating lagmannsrett at forsvarerne til Johny Vassbakk hadde ønsket å måle håndavtrykkene på strømpebuksa til Birgitte Tengs opp mot hånden til Vassbakk. – Resultatene er så usikre at de kan verken bekrefte eller avkrefte, sa Thomseth. I dag startet ankesaken i lagmannsretten. Vassbakk ble i tingretten dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs.