Testamenterer bort kunst for millioner

Maleriene er verdt et par millioner, men det bryr ikke Guillerme seg om.

– Det er ikke bare penger som teller i livet. Å tjene penger på familiekunst passer meg slett ikke, sier hun.

Landskapsmaleriene har befunnet seg i Marseille, ved den franske middelhavskysten. Der har de vært i over hundre år, men nå er de hjemme i Norge igjen. Bildene er testamentert til Stavanger Museum ved Guillermes død.

– Det gleder meg innvendig å gi det som en gave til museet. Det er en grunn som er viktigere for meg enn å tjene penger, sier hun.

Maleriene kommer fra Kitty Kiellands niese, som var Guillermes bestemor.

Tre av Kitty Kiellands torvmyrmalerier vises nå på Stavanger Museum. Foto: Anett Johansen Espeland

Kvinneforkjemperen Kielland

Kitty Kielland, som levde mellom 1843 og 1914, regnes som den første virkelig store norske kvinnelige landskapsmaler. Hun var også storesøster av forfatteren Alexander Kielland.

Hennes tidlige bilder var gjerne preget av en realistisk stil, men i senere tid var hun med på å utvikle den nyromantisk orienterte kunsten.

Kielland er også kjent for å være blant stifterne av Norsk Kvinnesaksforening på slutten av 1800-tallet.

– Vil styrke kulturarven

Hanne Beate Ueland er avdelingsdirektør i Stavanger Museum. Hun forteller at museet er svært begeistret for at bildene nå er tilbake i Norge.

– Man blir rørt. Vi jobber jo litt i motvind når det gjelder hvor mye penger vi har å rutte med, sier hun.

Avdelingsdirektør, Hanne Beate Ueland, setter stor pris på at bildene nå kommer tilbake til Norge og Stavanger Museum. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Direktøren mener maleriene styrker kulturarven og kunsthistorien i Norge, og er glad for at den 87 år gamle kvinnen vil dele kunsten med andre.

– Det ene bildet er et torvmyrmotiv som Kielland malte relativt tidlig. Det har vi en tegning av i vår samling og det er et bilde som vi ikke hadde sett før. Det var stilt ut i 1914, i forbindelse med jubileumsutstillingen for 1814, sier hun.

Ut på norgesturné

Ueland forklarer at de relativt ofte får henvendelser tilsvarende Guillermes, og at de ikke viste hva det dreide seg om i begynnelsen.

– Vi var veldig interessert, men vi måtte først se bildene. Vi reiste ned i fjor vår for å se bildene. Det var en flott opplevelse, sier hun.

Kiellands malerier er nå lånt inn til en utstilling på Stavanger Museum. Der skal de være frem til 21. oktober. Da skal de videre til Lillehammer Kunstmuseum over vinteren, før de går videre til Haugar Vestfold Kunstmuseum på våren og sommeren 2018.

– Maleriene får et stort publikum det neste året, sier Ueland.