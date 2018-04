Terpstra sterkest i Flandern Rundt

Det ble ingen reprise av 2015 for Aleksander Kristoff i Flandern Rundt i ettermiddag. – Det ble for tøft, sier han til TV2 rett etter at han syklet inn til en plassering rundt 15. Nederlandske Niki Terpstra vant foran Mads Pedersen og Philippe Gilbert.