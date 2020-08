Terland sikret Klepp-seier

Elisabeth Terland scoret et praktmål mot Avaldsnes forrige runde. Denne runden holdt hun det gående. I bortemøtet mot Lyn scoret hun to av Klepps tre scoringer. Matilde Rogde scoret det siste. Lyns Camilla Linberg satte et trøstemål for hjemmelaget.