Tente et lys for den døde

Et enslig lys brenner for den døde 44-åringen fra Bryne. Lyset er satt ned der han ble funnet på Regestranden. 44-åringen ble sist sett på kjøpesenteret M44 på Bryne. To av de tre som er drapssikta, erkjenner at de har vært involvert i drapet.