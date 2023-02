Tente 7 millionar på prostitusjon

Ein 46 år gammal mann frå Sandnes skal ha tent over 7 millionar kroner på å framleige leilegheiter til prostituerte i fleire norske byar, skriv Aftenbladet. Ifølge tiltalen har mannen leigd ut leilegheiter i Haugesund, Stavanger, Sandnes og Sola her i fylket. Salet av sex var på minst 30 millionar kroner og sandnesmannen sat igjen i med over 7 millionar ifølge tiltalen. Tiltalte nektar straffskuld.