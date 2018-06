Tenkte på hele kommunen

Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H) sier det ikke var krevende å gå mot folkeavstemningen. – Vi har hele tiden vært klare på at kommunereformen gjelder for hele kommunen. Resultatet av folkeavstemningen skaper ingen nye momenter for oss, sier ordføreren. Han påpeker at de folkevalgte må tenke på hele befolkningen. Nå ser det ut som at hele kommunen vil gå samlet inn i Nye Sandnes kommune.