Tengs: – Den største saken vi har jobbet med

– Dette er nok den største saken vi har jobbet med noen gang, sa Dr. Walther Parson, fra Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Innsbruck, da han vitnet i Birgitte Tengs-saken tirsdag. Instituttet har gjort en rekke analyser i saken i mer enn 20 år. Gjennom hele rettsdagen fortalte han om alle håranalysene og andre typer DNA-analyser som instituttet har gjort på oppdrag fra norsk politi, uten at det første til noen gjennombrudd.

– Jeg husker at denne saken var vanskelig fordi så mye av materialet hadde vært analysert andre steder. Derfor har det vært en utfordring å finne materiale som vi trodde kunne gi oss et best mulig resultat, sa Parson.

22. desember 2020 fikk instituttet så oppdraget som skulle revolusjonere hele etterforskningen i saken, nemlig prøven av Birgittes strømpebukse som førte til funnet av Y-kromosomet som gjør at Johny Vassbakk sitter tiltalt for drapet.

– Kan du si noe om hvordan Y-kromosomet havnet i prøven (altså på Birgittes strømpebukse, red.anm.)? Kan du slå fast hvorvidt dette har kommet dit før, under eller etter drapshandlingen, spurte Stian Kristensen, Vassbakk sin forsvarer.

– Nei, det kan jeg ikke.

– Kan du si hvilken type biologisk materiale dette resultatet stammer fra?

– Nei, det kan jeg heller ikke, svarte Parson.