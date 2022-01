Tengs-siktet: Varetektsfengslet til 12 april

Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs er varetektsfengslet i 12 nye uker, til 12 april. Det opplyser mannens forsvarer, Stian Kristensen.

– Han er naturlig nok skuffet over det. Så lenge han står hardnakket på at han ikke har noe med dette å gjøre. Men det var ikke uventet, med tanke på at saken står i samme stilling som ved forrige fengsling, sier Kristensen til NRK.

Han vil ikke kommentere om de vil anke kjennelsen enda.

– Nå får vi gå gjennom den og ta stilling til det etter at vi har lest den, sier han.