Tengs-siktet: – Jeg skammer meg, men jeg har aldri drept noen

– Jeg skammer meg for det jeg har gjort, men jeg har aldri drept noen, sa den tiltalte 52-åringen fra tiltalebenken under siste dag av hovedforhandlingene i Birgitte Tengs-saken.

Aktoratet ba under sine prosedyrer tirsdag om 17 års fengsel for den 52 år gamle mannen. Den tiltalte Karmøy-mannen har hele tiden nektet å ha noe som helst med drapet å gjøre.

Onsdag ba forsvarerne om full frifinnelse av sin klient.

Forsvarerne mener det er store hull i bevisførselen til aktoratet, og at det er lite grunnlag for å trekke sikre konklusjoner om sentrale punkter.

De mener saken er bygget på indisiebevis.

– Dersom retten ikke kan utelukke at det er en annen drapsmann, må den tiltalte frifinnes, sa Bråstein.

Aktoratets hovedbevis er et y-kromosom funnet i det de mener er en blodflekk på Birgitte Tengs sin strømpebukse. Dette y-kromosomet mener aktoratet skal komme fra tiltaltes blodige finger.

Den tiltalte 52-åringen skal også ha en avslutningskommentar i retten onsdag. Foto: Hege Vatnaland

Mener det ikke er bevist

Forsvaret mener påtalemakten ikke har kunnet bevise at DNA ble satt med en blodig finger under drapshandlingen.

– Dette er det ikke dekning for i bevisføringen, prosederte Bråstein.

Forsvarerne mener at retten ikke kan se bort fra at det kan være et bidrag fra en tredje person i dette y-kromosomet.

– Det er funnet element som trolig ikke stammer fra tiltalte eller fra Birgitte, sa forsvarer Stian Kristensen og advarte om å bruke DNA som eneste bevis.

Kristensen mener tiden som har gått gjør det vanskelig å kontrollere mange element i denne saken. Blant annet å bevise at oversmitte, altså at tiltaltes DNA har kommet dit via en annen person eller gjenstand.

– Påtalemakten snur bevisbyrden. Retten står med det i fare for å dømme en uskyldig mann, sa Kristensen.

Det var forsvarernes tur til å prosedere på rettens siste dag. Fra venstre: Stian Bråstein og Stian Kristensen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

I seks uker har hovedforhandlingen pågått i Haugaland og Sunnhordland tingrett. De to siste dagene i retten, tirsdag og onsdag, er satt av til aktoratets og forsvarernes sluttprosedyrer.

Mener vitner kan ha blitt påvirket

Tiltalte har hele tiden hevdet sin uskyld og mener hans DNA må ha kommet på Tengs' strømpebukse via en annen person. Eller at de to har vært i samme butikk og tatt på de samme myntene.

Tengs-saken: Tiltalte mener livet hans er ødelagt

Rettssaken har vært en stor påkjenning for tiltalte. I en NRK-artikkel fra tidligere onsdag tar forsvarerne hans et oppgjør med norske medier, og mener de har vært med på å ødelegge livet hans med å identifisere han og referere detaljer fra privatlivet hans.

Forsvarer Bråstein uttalte også i retten at både de og påtalemakten var enige om at pågangen som hadde vært mot vitner i forkant av rettssaken, kunne være en fare for at de har forklart seg feil i rettssaken.

Forsvarer Stian Kristensen kom med kraftig kritikk mot at påtalemyndigheten, her ved statsadvokatene Nina Grande og Thale Thomseth, brukte så mye tid på å brette ut fetisjen til tiltalte. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Kritikk av aktoratet

Forsvarer Stian Kristensen brukte tid i sin prosedyre på å stille spørsmål om hvorfor det er så viktig for påtalemakten å bruke så mye tid på fetisjen til tiltalte.

– De gjør det for å gjøre han til et utskudd. En som ikke er som oss. Og med det gjøre det enklere for retten å dømme han. Det er helt uvesentlig for saken at tiltalte tenner på å kle seg i dameklær og hvor mange par sko han har, sa Kristensen.

Det viktigste beviset lå i frysen i over 20 år

Han snakket også om voldsepisoden med psykologen til tiltalte og angrepet med sykkelpumpen. Forsvaret mener påtalemakten ikke har dekning for å si at det kan svartne for tiltalte, og at han gjør ting han ikke husker.

– Det er vanskelig å forstå at tiltalte skal ha klart å skjule dette «rovdyret» i de 27 årene som har gått etter drapet på Tengs, sa Kristensen.