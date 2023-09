Tengs-saken: – Overrasket over at det er funnet mer DNA

– Vi trodde at vi hadde funnet det som var å finne av DNA på strømpebuksa til Birgitte Tengs. Derfor er jeg overrasket over at NFI i Nederland nå har kommet enda et skritt videre, sa politioverbetjent Dag Uppheim (bildet) i Kripos da han vitnet i lagmannsretten i dag.

– Vi har sett gode resultater med partikkelplukking fra kalde kriminalsaker i hele Europa, men sett i etterkant burde vi nok ha foretatt enda flere utklipp fra strømpebuksa til Birgitte og laget ekstrakter av dette, slik NFI nå har gjort, hevdet Uppheim.

I starten av rettssaken kom det fram at NFI i Den Haag helt nylig har avdekket mer DNA-materiale på strømpebuksa. Noe av dette kan peke ytterligere mot Johny Vassbakk, men analysene er høyst foreløpige, og prøvene har kun påvist svært små mengder DNA, kanskje under grenseverdiene. De endelige resultatene er ventet seinere i september.