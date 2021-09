– Vi ankar avgjerda om fengsling fordi vi er ueinige i tingretten si avgjerd, so no skal vi utarbeide eit støtteskriv som vert sendt til lagmannsretten, seier Stian Kristensen til NRK.

Advokaten er forsvarar for mannen i 50-åra som er sikta for drapet av Birgitte Tengs på Karmøy i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

Mannen er no varetektsfengsla i fire veker, og sit i Åna fengsel ein time sør for Stavanger.

Forsvararen seier den sikta nektar straffeskuld og ankar fengslinga.

Har fått to forsvararar

Stian Bråstein er oppnemnd som medforsvarar saman med Stian Kristensen.

Det skjer etter Kristensen bad om bistand i saka.

– Det er bra. Dette er ei omfattande og alvorleg sak, og vi tenkjer at vi har behov for to stykk for å kunne yte eit godt forsvar til klienten vår, seier Kristensen.

Stian Bråstein er tidlegare styreleiar i Advokatforeininga i Sør-Rogaland og no medadvokat til Kristensen.

– Det opplevast som å kome inn i einkvar sak. Vi har eit oppdrag å utføre, ein jobb vi skal gjere og soleis angrip vi dette på same måte som alle saker, seier Bråstein.

– Korleis opplevde du møtet med den sikta?

– Det var eit nyttig og godt møte. Utover det ynskjer eg ikkje kommentere innhaldet i det.

– Dette er ei stor sak med mykje historie og mediedekning. Korleis er det å gå inn i det?

– Det er spanande, interessant og arbeidskrevjande. No er det tidleg i løpet og vi har mykje jobb vi skal gjere, men dette er ei sak som andre saker, sjølv om den sjølvsagt har nokre spesielle sider ved seg, seier Bråstein.

Stian Kristensen og Stian Bråstein er forsvararar for mannen som er sikta i ei drapssak og mistenkt i ei anna. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

– Han har det tungt

Kristensen seier han har prata med den sikta mannen fleire gongar om dagen etter han vart sikta av politiet i drapssaka.

– Korleis går det med han?

– Han er sterkt prega av den situasjonen har er i. Samstundes er det vanskeleg å ta inn over seg heile omfanget av saka, men han har det vanskeleg og det er ein tøff situasjon å vere i.

Dei to forsvararane har nett hatt eit vel to timar langt møte med mannen. Han nektar straffeskuld, men samarbeider godt med politiet, ifølgje forsvararane.

– Eg opplever at han samarbeider fullt ut. Han svarar på dei spørsmål han vert spurt, han gjer opplysningar der han kan gje opplysningar, og bidreg, etter mitt syn med det politiet ynskjer, seier Kristensen.

– Det er jo funne DNA som knyter han til drapet på Birgitte Tengs, kan du sei noko om det?

– Nei, eg kan ikkje gå inn på det.

På fleire spørsmål om etterforskinga svarar forsvararen vidare at han ikkje kan gå nærare inn på det enno.

I ein tidlegare versjon av artikkelen stod det at mannen var sikta for drapet på Tina Jørgensen. Dette var ein feil, mannen har status som mistenkt i den saka.