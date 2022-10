Tengs-rettssak utsettes til 7. november

Rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs, blir utsatt til 7. november 2022. Det er klart etter at partene i saken har hatt et møte i ettermiddag.

Saken hadde opprinnelig planlagt oppstart 31. oktober.

– Saken er berammet til 7. november, en uke senere enn planlagt, opplyser bistandsadvokat John Christian Elden til NRK.