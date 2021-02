Tenåringsjenter anmeldt

To jenter på 17 og 19 år blir anmeldt for vold, skadeverk og forulemping mot politiet på Karmøy. De var to av flere ungdommer på en privat fest på Vea. En gutt på 17 år ble bortvist fra stedet og den ansvarlige for festen, en mann på 22 år, ble pålagt å holde fred resten av natten.