Tenåringer frikjent for overgrep – krever erstatning

17-åringen ble sammen med fire andre unge gutter tiltalt for overgrep mot en annen gutt i forbindelse med et idrettsarrangement i september 2014.

De fem guttene, som alle var 15 år på det aktuelle tidspunktet, ble frikjent av Stavanger tingrett i november i fjor – to år og fire måneder etter den angivelige hendelsen.

Fem gutter ble i Stavanger tingrett frikjent for overgrep før jul. Foto: Ole Andreas Bø

Nå krever guttene erstatning av påtalemyndigheten for urettmessig straffeforfølging. Advokat Inger Marie Sunde representerer en av guttene. Han krever rundt 200.000 kroner.

Sunde mener saken er veldig alvorlig. NRK Brennpunkt fortalte i går at Stavanger-politiet avhørte gutten, som da var 15 år, uten at en advokat eller foresatte var til stede.

– Jeg kan ikke engang dele på radioen hva jeg mener om politiets arbeid i denne saken, sier hun til NRK.

Fungerende påtaleleder i Rogaland politidistrikt Kristin Nord-Varhaug er ikke overrasket over at det kommer et erstatningskrav.

Hun sier hun er lei for at saken har tatt tid, men understreker at dette ikke ene og alene er politiets skyld.

– Saken var ferdig etterforsket før sommeren 2015, men på grunn av mange aktører, tok det tid å få den gjennomført. Vi måtte også vente før saken kom opp i Stavanger tingrett, sier Nord-Varhaug.

Kristin Nord-Varhaug er fungerende påtaleleder i Rogaland politidistrikt. Hun beklager at saken har tatt så lang tid å behandle. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Stille ungdomstiden på vent.

Sundes klient har hatt denne saken hengende over seg fra han var 15 år til han nå er over 17 år.

– Det er det samme som å sette ungdomstiden på vent. Dette har vært en enorm tung tid for alle de fem ungdommene og deres familier, sier hun.

Det er Statens sivilrettsforvaltning som skal behandle erstatningssøksmålet. En avgjørelse vil trolig komme før sommerferien.