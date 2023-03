I går kveld rundt klokken 21.15 kjørte en bil av veien og havnet i vannet i Moi sentrum.

Politiinspektør, Lene Tesdal Tonstad. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det var tre tenåringsgutter i bilen, sier politiinspektør Lene Tesdal Tonstad i en pressemelding.

En av dem klarte å redde seg ut av bilen, og fikk varslet om ulykken via telefon.

– Han er nå avhørt av politiet, sier Tesdal Tonstad.

Det ble utført hjerte- og lungeredning på de guttene som var i bilen, før de ble flydd til Haukeland i ambulansehelikopter.

De involverte guttene var mellom 16 og 18 år, og ulykken har blitt beskrevet som alvorlig.

Opprettet pårørendesenter

– Det er veldig vanskelig. Vi er en liten kommune og vi er sterkt preget av dette. Vi kjenner alle her, så det er utrolig krevende å stå i denne situasjonen nå, sier ordfører i Lund kommune, Magnhild Eia (Sp).

Ordfører i Lund kommune Magnhild Eia (Sp). Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Lund kommune har opprettet pårørendesenter på rådhuset, i tillegg til å åpne bedehuset for ungdommer som har behov for å møtes etter trafikkulykken. De har også et eget opplegg for skoleklassene der de involverte til vanlig går.

I ettermiddag blir også kirken åpnet.

– Kommunen gjør alt i sin makt for at de som lever i usikkerhet og har spørsmål kan føle seg godt ivaretatt. Vi har tenkt spesielt på ungdommen og det ble opprettet pårørendesenter allerede i går, sier Eia.

Åpen kirke i Lund kommune etter trafikkulykken natt til tirsdag. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Uavklart hendelsesforløp

Det er ifølge politiet på det rene at det var glatt på veien der bilen kjørte av. Kriminalteknikere og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen har vært på åstedet og gjort sine undersøkelser.

– Per nå har vi ikke oversikt over hendelsesforløpet, sier politiinspektør Tesdal Tonstad og legger til:

– Vi kan ikke si noe mer om årsaken til ulykken før deres rapporter foreligger. Det er imidlertid på det rene at det var glatt på veien der ulykken skjedde.