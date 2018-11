Tenåring siktet for trusler

Flere personer er nå avhørt etter at væpnet politi rykket ut til et masseslagsmål i Austråttveien, i Sandnes sent fredag kveld. En 16 år gammel gutt er sikta for å ha truet tre ungdommer med kniv og barnevernet er koblet inn. Ifølge politiet er det ingen personskader.