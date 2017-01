Tenåring livstruende skadet etter fall fra høyblokk

Lørdag kveld rykket politiet i Haugesund ut til en blokk ved Karmsundet, etter melding om en fallulykke.

– Han falt 15–16 meter og ned på hardt underlag. Det er et langt fall og han har pådratt seg bruddskader, sier Trond Børge Åsbu, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, avdeling Haugesund.

Mannen pådro seg alvorlige skader i fallet, men var ved bevissthet da han ble funnet på bakken.

– Vi hadde en viss dialog med vedkommende før han ble sendt videre.

Tenåringen ble først fraktet til Haugesund sykehus, men ble derfra overført til Haukeland universitetssjukehus med luftambulanse, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Skal ha vært påvirket av narkotika

Tenåringen vil bli avhørt nærmere av politiet søndag så snart tilstanden hans gjør det mulig.

Politiets kriminaltekniker har vært på stedet og foretatt tekniske undersøkelser.

– Vår etterforskning på stedet viser at mannen, som er i slutten av tenårene, har vært sammen med en annen, jevngammel mann i en leilighet i blokkens sjette etasje. Der skal de begge to ha vært påvirket av narkotika. Kameraten som var til stede i leiligheten, er pågrepet for narkotikalovbruddet og sitter i vår arrest, skriver operasjonsleder Jarle Utne-Reitan i en pressemelding, lørdag kveld.

Utelukker ingenting

Åsbu opplyser om at de vil etterforske saken videre på søndag og at de ikke kan si noe om årsaken til fallet på det nåværende tidspunkt.

– Vi kan ikke utelukke om det er en fallulykke eller en straffhandling. Vi holder alle muligheter åpne inntil videre, sier han.

I løpet av søndagen vil mannen som var sammen med tenåringen bli avhørt av politiet.