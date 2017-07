Tenåring kjørte ruset på vannscooter

Det er den første sommeren etter at vannscooter-forskriften ble opphevet og flere har uttrykt bekymring for hva dette kan føre til. I natt ble en tenåring stoppet av politiet for å ha kjørt vannscooter i alkoholberuset tilstand i bygda Vikedal i Vindafjord kommune.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I løpet av natta ble også en 51 år gammel mann stoppet for å ha kjørt promillekjøring med båt på Gandsfjorden. Også en 37-åring ble avhørt etter at politiet mistenkte ham for å ha kjørt ruset med båt i Stavanger. Ellers ble natt til 2. juli preget av slåssing, rus og promillekjøring for politiet i Rogaland.

Dårlig stemning

Den første meldingen om ordensforstyrrelse i Stavanger sentrum kom rundt klokken 01 i natt da en 18 år ble arrestert for å ha slått en dørvakt.

Klokken 02 ble to unge gutter på 16 år innlagt på SUS etter å ha utagert mot politiet og andre. Politiet skriver på Twitter at guttene trolig var påvirket av narkotiske stoffer.

Senere på natten melder politiet om to 25 år gamle menn, som begge hadde blitt bortvist fra sentrum, ikke hadde benyttet seg av muligheten og dermed ble satt i arrest.

I 04-tiden kunne politiet oppsummere at det generelt hadde vært dårlig stemning den siste timen. Flere menn hadde da blitt bortvist fra torget eller andre steder i Stavanger sentrum.

Rus

Mens sentrumsbråket i hovedsak preget Stavanger og Haugesund sentrum, melder politiet om rus flere steder i fylket.

I Sandnes ble en mann (31) funnet sovende på en benk, mens en 51-åring ble tatt for offentlig urinering. Det samme opplevde en 27-åring i Klepp.

På Bryne ble en 19 år gammel mann stoppet av politiet fordi de mistenkte ham for å kjøre ruspåvirket.

En mann i 20-årene ble også anmeldt og bortvist fra sentrum i Skudeneshavn for besittelse av åtte «jointer» som han skulle selge.