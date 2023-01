Telenor advarer mot mer proffe svindlere

I tillegg til at Telenor stanset over 30 millioner svindelforsøk i Norge i fjor, stanset teleselskapet 250 millioner globalt, skriver VG.

– Det gjelder anrop som vi har identifisert til å være svindel over våre plattformer og operatører vi samarbeider med, sier Telenor-sjef Sigve Brekke, som legger til at det også er store mørketall.

Han sier at dersom du ikke forventer et anrop fra utlandet, så bør du la være å svare – og advarer mot at svindlerne har fått proffe norske medhjelpere.

– En utfordring i dag er at svindleren nå prater perfekt norsk og lager falske nettsteder med så godt norsk språk og topp design, at det er veldig mye lettere å la seg lure, sier Telenor-sjefen.