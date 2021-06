Telefonstorm etter fysisk koronasertifikat: – På grensa av kva vi kan handtere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag vart det lansert eit ikkje-digitalt alternativ til koronasertifikatet. Dei som ønskte dette, kunne ringje inn til infotelefonen til direktoratet for å bestille.

Det sprengde kapasiteten hos Helfo.

7500 telefonar

– Dette er mykje meir enn det vi vanlegvis har. Det er på grensa av kva vi kan handtere, seier Finn Oluf Nyquist, fungerande kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Også dei som ønskjer informasjon om korleis sertifikatet fungerer, kva som er gjeldande tilrådingar og restriksjonar og dessutan spørsmål om innreise eller utreise, ringjer det same nummeret.

Nyquist ber dei som har moglegheit om å bruke det digitale sertifikatet, om å gjere det. Foto: Privat

– Pågangen har vore veldig stor. I går hadde vi totalt 7500 personar som ringde inn, der halvparten ønskte ikkje-digitalt sertifikat, seier Nyquist.

Kan ta ei veke

NRK har vorte tipsa av folk som har prøvd å ringje for å bestille ikkje-digitalt sertifikat. Dei melder om telefonkø på halvannan time.

– I går vart det sendt ut rundt 650 analoge sertifikat, seier han.

Helsedirektoratet ber alle som ikkje er absolutt nøydde til å ha sertifikatet på papir, om å bruke det digitale.

Det kan ta opp til ei veke før ein får sertifikatet i posten. Ein kan derfor ikkje bestille berre på grunnlag av ein negativ koronatest, sidan han er berre gyldig i 24 timar.

– Dette er ei teneste for dei som ikkje har den digitale kompetansen til å skaffe eit digitalt sertifikat. Det er ikkje for dei som heller vil ha nokon andre til å fikse koronasertifikat for dei, seier Nyquist.