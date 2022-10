Taxisjåfør tiltalt i Sandnes

En taxisjåfører er tiltalt for to tilfeller av seksuell handling mot kvinnelige passasjerer, melder Sandnesposten. Tilfellene skal ha skjedd mot ulike kvinner i Sandnes, natt til søndag 10. april i år. Det er politiadvokat Malin Skeibrok Ånensen som har tatt ut tiltalen. Hun bruker straffelovens paragraf 297; for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det.