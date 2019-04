Taxisjåfør dømt for vold

En taxisjåfør er i Stavanger tingrett dømt til 30 dagers fengsel for å ha slått, dyttet og kjørt på to kvinnelige passasjerer. Sjåføren ble sint for at kvinnene ikke klarte å gjøre opp for seg, og det oppsto en krangel da sjåføren prøvde å ta mobiltelefonen til den ene kvinnen i pant.