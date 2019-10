Tatt to ganger på ett døgn

En 40 år gammel mann er mistenkt for å ha kjørt i ruset tilstand, for andre gang på ett døgn. Bilisten fra Tananger var såpass full, da politiet stanset ham for andre gang, at han ble innsatt i arrest for avrusning. Mannen mistet lappen og har nå fått bruksforbud på bilen.