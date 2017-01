Tatt med mobil i bil

Trafikkontroll i Karmsundgata v/Hauge rett før klokken to i ettermiddag. 12 fikk bøter og 2 ble anmeldt for bruk av mobiltelefon. En fører fikk bot for å ha flere personer i kjøretøyet enn tillatt. I tillegg ble det skrevet 4 bilbelte gebyr.