Tatt med 300.000 i kontanter på flyplassen

En mann i 20-årene ble stanset av tollere på Stavanger lufthavn med 300.000 kroner i kontanter. Han var da på vei til København, og mannen sa at han skulle bruke pengene på et bilkjøp. Sør-Rogaland tingrett mente dette ikke var troverdig siden vedkommende ikke hadde førerkort, og dessuten hadde kjøpt returbillett samme dag. Politiet la også fram beviser som indikerte at han var narkokurer, og han tidligere hadde transportert både narkotika og kontanter mellom Norge, Danmark og Sverige. Mannen måtte derfor tåle inndragning av hele beløpet.