Tatt for mobilbruk og fart

Utrykningspolitiet har gjennomført laserkontroll i 80 sone på F13 i Botnsheia i Strand i formiddag. 8 bilførere fikk bøter for å kjøre for fort og høyeste hastighet 100 km/t. To andre bilførere fikk bøter for bruk av håndholdt mobil under kjøring.