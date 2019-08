Tatt for fart og feil lys

Ved Diagonalen fra Jåttå mot påkjøringen på E-39 er det avholdt fartskontroll. Sju bilførere fikk bøter for å kjøre for fort mens seks fikk bøter for feil bruk av lys. Høyeste hastighet i 60 sonen ble målt til 79 km/t.