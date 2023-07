Tatt for biltyveri

Politiet har tatt to menn i 30- og 40-årene for biltyveri, og har funnet igjen bilen på Røyneberg i Sola. Bilen har en del skader. Politiet fikk først meldinger om to rusa personer i bil som hadde forsvunnet etter at de hadde kjørt over en plen og inn i en hekk.