Tar seg betre av rekruttane

Kvart år er det rundt 500 soldatar som ikkje fullfører førstegongstenesta her i landet. Det er langt færre enn for ti år sidan, då over 3000 i året ikkje fullførte. Forsvaret har blitt meir opptatt av god oppfølging av soldatane, opplyser forsvaret.