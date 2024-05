Tar savnetsak opp i Stortinget

Sveinung Stensland (H) har tatt saken som gjelder savnede Marie Sæther Østbø opp på Stortinget. Han sier saken har gjort et sterkt inntrykk på ham.

– Jeg har hatt dialog med både bistandsadvokat og en av de pårørende. Sakskomplekset gjør et sterkt inntrykk. Jeg har også fått innblikk i kommunikasjonen som har foregått. Den viser at det er ting som ikke er fulgt opp, som burde vært fulgt opp. Derfor burde norske myndigheter gjort mer for at politiet i Sør-Afrika skal følge opp de løse trådene i saken, sier Stensland.

I fjor ble en mann mistenkt for drap etter at den 20 år gamle Stavanger-kvinnen forsvant i Sør-Afrika i 2018. Kripos bistod etterforskningen, men mandag ble det kjent at Kripos har henlagt saken på grunn av at de ikke får kontakt med politiet i Sør-Afrika.