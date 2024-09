Tar opp ordfører-saken i bystyret i dag

Gruppeleder for Artbeiderpartiet i Stavanger, Dag Mossige, sier til NRK at han vil ta opp ordfører-situasjonen i Stavanger under dagens bystyremøte.

– Det er mange bystyrereprestanter som spør oss om hva som skjer, og vi har ingen annen informasjon om hva som står i media. Så det er stor offentlig interesse å høre om flertallet er enige i at ordføreren skal gå av, og om det er kommet en søknad om hun skal gå av, sier Mossige.

Sissel Knutsen Hegdal varslet onsdag i forrige uke at hun gir seg som ordfører i Stavanger. Årsaken er at ordføreren har brukt partimidler til privat forbruk under valgkampen 2023.