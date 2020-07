– Det er uvirkelig og trist. De som holder på å montere av solcellepanelene sa til meg at de har satt opp over 200 de siste årene. Dette er første gangen de tar noen ned.

En to år lang kamp er foreløpig over. Hvis Tait ikke hadde tatt dem ned nå, kunne det kostet ham tusen kroner per døgn i tvangsmulkt.

– Det er virkelig ikke til å tro.

Tait brukte 76.000 kroner i 2017 og fikk satt solcellepanelene på taket. Men han hadde ikke søkt om tillatelse fra Stavanger kommune.

– Det bunner i en misforståelse. Jeg trodde firmaet som monterte dem skulle søke, sier Tait.

Han søkte etterhvert om tillatelse for å ha solcellepanelene på taket, men fikk avslag i fjor. Kommunen mente solcellepanelene ikke passer til fasaden på huset. Saken har fått stor oppmerksomhet.

– Reguleringsplanen åpner for modernisering så lenge husets karakter ikke endres. Spesielt den type bygningselementer som taket her, vil vi bevare, sier seksjonsleder byggesak i Stavanger kommune, Børge Kallesten.

Her blir solcellepanelene løftet av taket til Fergus Tait. Foto: Arild Eskeland / NRK

Har tidligere fått bygge på huset

Grunnen til dette er at boligen er en del av trehusbyen Stavanger. Trehusbyen er den største i Europa og består av mer en 8000 hus bygget på slutten av 1800- og utover 1900-tallet. Bebyggelsen strekker seg ut fra sentrum og inn i flere av bydelene i Stavanger. Den er strengt vernet om.

– Det er veldig mange takflater som egner seg til solcellepaneler, også i trehusbyen, men ikke de mest synlige, sier Kallesten.

Man kan ha solcellepaneler på taket, bare ikke på de mest synlige stedene i trehusbyen, mener Børge Kallesten i Stavanger kommune. Foto: Arild Eskeland / NRK

Tait forstår lite av begrunnelsen fra kommunen. I 2014 fikk han lov til å utvide huset. Også flere av nabohusene er mer moderne trehus.

– Huset mitt er fra 1935, men er bygget på. Folk har endret tak og gjort andre type endringer i nabolaget. Det er funkisbolig rett her borte, sier Tait.

Men kommunen står på sitt.

– Dette blir et stort fremmedelement på et såpass synlig sted, sier Kallesten.

Nominert til miljøpris

Tidligere MDG-politiker i Stavanger Torfinn Ingeborgrud har fulgt kampen mellom Tait og kommunen siden det første avslaget på solcellene kom. Tirsdag møter han opp hos Tait mens solcellepanelene blir montert ned. De to ser opp. Sukker. Og rister litt oppgitt på hodet.

– Jeg synes dette er trist av to grunner. Vi mister fornybar energiproduksjon og et anlegg som fungerer godt. Og Stavanger får et veldig uheldig rykte på seg. Det er den eneste byen som gjør dette.

Ingeborgrud har nominert Tait til å motta Stavanger kommunes nye miljøpris, nettopp for hans kamp mot Stavanger kommune.

– Han har stukket hodet frem. Forhåpentligvis bidrar han til endring.

Tait synes nominasjonen er hyggelig.

– Men det blir litt rart når jeg ikke har solcellepaneler på taket lenger, sier han og ler.

Torfinn Ingeborgrud (til høyre) har nominert Fergus Tait til miljøpris. Foto: Arild Eskeland / NRK

Vil søke igjen

I fjor ble det kjent i Aftenbladet at rådmannen i Stavanger skulle legge frem en ny sak om solceller i trehusbyen. Denne saken har fortsatt ikke kommet, men skal etter planen komme til høsten. Tait håper det fører til endring i regelverket.

– Jeg skal beholde panelene, og forhåpentligvis søke igjen om noen måneder, sier han.

Børge Kallesten i kommunen heller imidlertid kaldt vann i årene til Tait allerede nå.

– Vi skal legge frem en sak om hvordan vi skal tillatte og hvordan vi skal tolke retningslinjene når det gjelder solcellepaneler. Men det er ikke snakk om å endre retningslinjene.

Han mener saken til Tait uansett ville fått samme utfall.

– Hvis retningslinjene skal endres må det vedtas politisk ved neste rullering av kommuneplanen. Retningslinjer er ikke noe man endrer over natten. Denne saken er klagebehandlet hos oss og Fylkesmannen har stadfestet vårt vedtak, sier Kallesten.