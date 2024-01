Tar ikke gjenvalg

Tove Elise Madland fra Vindafjord tar gjenvalg ikke på Stortinget.

Hun er valgt inn for Arbeiderpartiet.

– Avgjørelsen har mange årsaker og ble tatt for godt over ett år siden. Noen er av privat karakter, men en viktig årsak er at jeg også savner jobben min i pleie og omsorg, skriver hun på Facebook, ifølge Stavanger Aftenblad.