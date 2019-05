– Før var munnstell å legge gebiss i et glass med vann, men det at mange i dag har sine egne tenner gjør nok at kompetansen henger litt etter, sier Vibeke Hervik Bull, forskningsleder ved Kompetansesenter for Tannhelse Rogaland.

Allerede i 2011 viste en undersøkelse gjort tannlege og professor Tiril Willumsen at 40 prosent av dem som bor på sykehjem har uakseptabel tannhelse. Og det legges lite vekt på tannhelse i utdannelsen til syke- og hjelpepleiere.

Forskningsleder Vibeke Hervik Bull. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Det trengs et kompetanseløft på tannhelse og munnstell i sykehjem. Dette er ikke nytt for oss, men det er først nå det blir tatt tak i, sier Bull.

Nå er kompetansesenteret i gang med et tverrfaglig forskningsprosjekt, med et tydelig mål om å bedre tannhelsen blant eldre på sykehjem.

Smartjournal skal gi kompetanseløft

I dag registreres ikke ugjort tannstell som et avvik. Det går utover pasientenes tannhelse.

Forskningsprosjektet går ut på å utvikle en smartjournal for oral helse i sykehjem. Den skal fungere som et digitalt hjelpemiddel som tidlig kan fange opp behandlingsbehov.

Dermed blir det enklere å opprettholde god tannhelse hos pasienter på sykehjem.

Tore Harald Berg bor på Slåtthaug sykehjem. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

På Slåtthaug sykehjem gjør beboer Tore Harald Berg dagens tannstell selv, med kyndig veiledning. Sykehjemmet han har bodd på i snart ett år skal være med på forskningsprosjektet, og få innført smartjournal som en pilot fra og med august.

– Det er viktig å ta vare på tennene. Dårlige tenner går utover så mye. Dette er et veldig bra tiltak, sier han.

– Tannstell kan bli nedprioritert

På grunn av knappe ressurser kan tannstell fort bli nedprioritert, forteller sykepleier Imaad Saleem, som jobber på sykehjemmet.

– Vi har for lite tid til å få ting gjort, så tannstell er en av de tingene som kan bli glemt, sier han.

Frps fylkesordførerkandidat i Rogaland, Margrete Dysjaland synes det er fryktelig trist at situasjonene er så alvorlig for mange.

Frps fylkesordførerkandidat Margrete Dysjaland. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Dette er noe vi politikere må se på, hvordan vi kan få mer ressurser inn i sykehjemmene. Det er på høy tid at vi får mer fokus på tannhelsen, sier hun.

Vil ta prosjektet nasjonalt

Hun ønsker at verktøyet skal bli tilgjengelig over hele landet på sikt.

– Jeg vil løfte prosjektet nasjonalt. Jeg håper at dette er noe andre fylker og kommuner kan se til, og gjøre noe med, sier hun.

Fra august av tar Slåtthaug sykehjem i bruk smartjournalen.

– Det ser jeg fram til, jeg håper å se bedring i pasientenes tannhelse når vi setter mer fokus på tannhelse, sier Imaad Saleem.