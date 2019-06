84 av Fremskrittspartiets totalt 890 representanter har meldt seg ut av partiet i løpet av perioden. Det utgjør 9,4 prosent av partiets kommunestyrerepresentanter. Det er et problem at så mange har meldt seg ut, erkjenner generalsekretær Fredrik Färber i Frp.

– Hvorfor tror du at det er så mange som melder seg ut av Frp?

– Det kan være tilfeldigheter, sier Färber.

– Er det noe som bekymrer dere?

– Det er noe vi er opptatt av å hindre at skjer, sier han.

Måten de vil forhindre det på, er å jobbe med dem som er listekandidater for partiet ved valget i høst.

– Vi som parti jobber aktivt med å bevisstgjøre kandidater og nominasjonskomiteer i forkant av valg om hva slags ansvar de har som folkevalgt, sier Färber.

Generalsekretær i Frp, Fredrik Färber, vil hindre avhopping. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kontraktsbrudd

Da NRK presenterte disse resultatene i en artikkel tirsdag morgen, kom det frem at avhopp fra partiene kunne bli sett på som brudd i kontrakten mellom velgerne og kommunestyrerepresentanter. Det mente i alle fall statsvitere som NRK hadde snakket med. Det er Färber enig i.

– Jeg har forståelse for at noen kan se på dette som et brudd i kontakten mellom folkevalgt og velger.

Siv Jensen (til høyre) har mistet nesten hver tiende representant som har representert Frp i by- og kommunestyrer i landet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Frp har mistet mange representanter i spesielt to kommuner. I Råde meldte fem kommunestyrerepresentanter seg ut i protest mot at partiet ikke reagerte sterkere på avsløringene rundt stortingsrepresentant Ulf Leirsteins privatliv. I Karmøy meldte seks av ni representanter seg ut etter en strid om byggingen av en ny motorpark.

De mener de ikke har brutt med velgerne.

– Jeg synes ikke det er et brudd med velgerne. Det var partiet selv som utestengte oss.

Det sier Helge Thorheim. Tidligere var han profilert Frp-politiker fra Karmøy.

Han har vært gruppeleder for partiet i Karmøy og fast møtende vararepresentant på Stortinget for partiet. Han har ikke dårlig samvittighet.

– Vi ble suspendert av partiet for seks måneder. Fra det kommende årsmøtet i lokalpartiet, det kommende fylkesårsmøtet, og det kommende landsmøtet for partiet. For meg var det såpass grovt at det var uaktuelt å fortsette for partiet, sier Thorheim.

Den ideologiske striden handlet om ekspropriasjon, og om kommunen skulle bruke tvang for å få grunneierne til å avstå grunn til en motorpark. Fremskrittspartigruppa var mot ekspropriasjon. Men Thorheim var for. Derfor ble han og kollega Susan Borg suspendert. Det endte med at de to og fire andre kommunestyre­medlemmer fra Frp meldte seg ut.

Slik skal det nye Fjord Motorpark-anlegget bli. Foto: Fjord Motorpark (montasje)

Rekordkommunen

Thorheim, Borg og de andre Frp-erne bidro også til at Karmøy har blitt kommunen med flest avhoppere i hele landet. Ti kommunestyre­representanter har meldt seg ut av partiene de ble valgt inn for i den siste perioden.

– Det å gå ut av partiet og fortsette som uavhengig for å fortsette å følge det programmet man ble valgt inn på, synes jeg det er uproblematisk, sier Thorheim.

Venstre og Frp har mistet nesten hver tiende representant i den siste fireårsperioden. Foto: Renate Rognan / NRK

Men han syns det er problematisk hvis de utmeldte skifter parti. Tre av Frp-erne i Karmøy har meldt seg inn i Høyre og KrF. Thorheim og de to siste skal stille til valg for lokalpartiet Karmøylista til høsten.

– Når man går over til et annet parti, så fronter man et annet program enn det man er valgt inn for. Det er problematisk, sier Thorheim.

Men det er ikke bare i Frp de sliter med avhoppere.

Flest i Frp og Venstre – ingen i Rødt

I NRKs kartlegging kommer det frem at totalt 455 representanter har meldt seg ut. Det utgjør 4,3 prosent av de folkevalgte.

Venstre har mistet høyest andel av de store partiene i landet. 62 av partiets 545 kommunestyremedlemmer har hoppet av. Det utgjør om lag 11,4 prosent.

– Det er selvsagt leit, og noe vi gjerne skulle unngått, sier generalsekretær i Venstre, Marit Meyer.

Også Miljøpartiet De Grønne er overrepresentert. De har mistet 20 av 231 representanter, 8,7 prosent.

Når det gjelder de andre partiene viser NRKs undersøkelse at Rødt er det eneste av de store partiene i Norge som ikke har mistet en eneste av sine 80 representanter i den siste perioden.

Arbeiderpartiet har mistet flest i antall, men de har også flest representanter. 121 av partiets 3460 medlemmer har blitt avhoppere i den siste fireårsperioden.

Det utgjør 3,5 prosent.

Høyre har mistet 61 av 1954. 3,1 prosent.

Om NRKs kartlegging Ekspandér faktaboks NRK har spurt alle norske kommuner om kommunestyre­politikere utmeldt av partiet de ble valgt inn for i 2015. Alle 422 kommuner har svart.

455 faste kommunestyre­medlemmer har byttet parti minst én gang. Det utgjør 4,3 prosent av kommunestyre­medlemmene. Ingen har sammenstilt disse tallene før

Kartleggingen dekker perioden fra valget 2015 ut mai 2019.

Undersøkelsen er sendt ut per e-post i perioden 13.3-2.5.2019, supplert med telefonsamtaler. Politikere utmeldt etter kommunenes svar er fanget opp fra medieomtaler. Kilde: NRK Researchsenteret

Lojale mot Senterpartiet

Senterpartiet, som har hele 1774 representanter, tredje flest av alle, har kun mistet 25.

– Det er nok flere som har opplevd at de lokale sakene deres har krasjet med hva partiet nasjonalt har ment. Der har vi nok kjørt den samme linjen nasjonalt som lokalt, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum forteller at han reiser mye rundt til lokallag for å høre ulike meninger. Her serverer han kake i Vardø. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Han er fornøyd med at Senterpartiet har mistet få, men erkjenner at det er utfordrende å holde alle greiner av partiet samlet.

– Vi reiser utrolig mye rundt og snakker med lokallagene. Det må være rom for takhøyde og forskjellige meninger, sier Slagsvold Vedum.