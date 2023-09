– Pengene får jeg ikke tilbake, og ingen av møblene har kommet fram.

I juli dro Ingunn Leirdal til møbelbutikken Home at Home for å kjøpe møbler til sønnen, som bor i en omsorgsbolig.

Hun betalte en sum på 51.800 kroner og forlot butikken tomhendt siden hun ville ha møblene levert.

Leveringstiden var lang ettersom senga og sengegavlen hun bestilte, måtte produseres først.

Konkurs

Nylig fikk hun vite at møbelbutikken hadde gått konkurs.

Senga og gavlen er enda ikke produsert, og sønnen får dermed aldri disse på rommet.

Og de 18.000 kronene dette kostet, får ikke Leirdal tilbake.

– Dette sliter på helsa. Det har vært helt grusomt, sier hun.

Leirdal bestilte møblene til sønnen, som bor i omsorgsbolig. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Men resten av møblene som Leirdal bestilte, står klare på lageret. Hun har bare ikke fått det enda.

– Jeg synes mest synd på sønnen min som har venta så lenge på disse møblene.

– Beklagelig

51.800 kroner er mye penger, men det er enda mer for Leirdal.

Hun er uføretrygdet, og det er mer enn to måneders trygd.

– Dette er sterkt beklagelig overfor Leirdal og de andre kundene som er berørt. Dette er ingen ønsket situasjon, sier daglig leder i Home at Home, Finn Arne Roald.

Han sier situasjonen er utenfor hans kontroll.

– De aller fleste kundene er ivaretatt, sier han.

– Hun stiller svakt

Nora Wennberg Gløersen er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Hun har dessverre ikke gode nyheter å komme med.

– Har du betalt inn noe på forskudd til en butikk som har gått konkurs, må du starte med å sjekke hvordan du betalte, sier hun.

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen. Foto: Forbrukerrådet

Leirdal betalte med bankkort.

– Har du betalt via nettbank, faktura, giro og kontant stiller du dessverre svakt, da disse betalingsmulighetene ikke gir noen beskyttelse ved konkurs, sier Gløersen.

Men dersom du har betalt med kredittkort, kan du få pengene tilbake gjennom kortreklamasjon.

Gløersen forklarer at en konkursbo vil ta over styringen når et selskap går konkurs.

Prøver å løse opp

Autotech Varebørs har kjøpt varene til Home at Home på konkursbo. Daglig leder Morten Svenningsen sier de har ringt alle kundene som er berørt av konkursen.

– Vi prøver å gjøre vårt ytterste for at folk skal bli fornøyd. Jeg skjønner at folk blir sinna for å tape penger, sier Svenningsen.

Morten Svenningsen er daglig leder i Autotech Varebørs. Han sier de jobber hardt for å løse opp i kundenes problemer etter konkursen. Foto: Privat

Så langt sier han at de har løst situasjonen for over halvparten av de 60 berørte kundene.

Men for Leirdal er det enda ikke løst.

– Jeg er fortvila, sier hun.

Selv aner hun ikke hvordan hun skal få møblene som står klare på lageret levert til sønnen.

Svenningsen i Autotech sier de kan hjelpe.

– Vi kan bistå med transport. Vi prøver å være løsningsorienterte, sier han.

Leirdal synes situasjonen hun står i er helt forferdelig.

Leirdal sier hun fysisk har følt seg dårlig etter at hun fikk vite om konkursen og problemene det medbragte. Foto: Simon Elias Bogen / NRk

– Hvis jeg bare hadde betalt med kredittkort, hadde jeg fått pengene tilbake, sier hun fortvilet.

Hun håper nå at sønnen får møblene så raskt som mulig.