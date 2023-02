Tapte bunads-rettssak

En familie som krevde å få en bunad tilbake fra en tante, tapte saken i Haugaland tingrett, og må i tillegg betale nesten 30.000 kroner i saksomkostninger.

Familien hevdet at de lånte ut en bunad til en tante i 1980, og nå etter over 40 år, ville de ha bunaden tilbake. Tanten sa i retten at hun fikk den til odel og eie da søsteren døde. Tanten tapte saken i forliksrådet, men har nå vunnet fram i tingretten.