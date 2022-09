Taper titalls millioner

Trafikkselskapet Boreal har tapt 40 millioner kroner på ferjedriften over Høgsfjorden på to og et halvt år, og klarer ikke å oppfylle vilkårene for konsesjonen, skriver Strandbuen.

Rogaland fylkeskommune skal nå vurdere om de vil inndra konsesjonen til Boreal, og lyse den ut på nytt.

Boreal ber fylkespolitikerne om å endre vilkårene for ferjekonsesjonen med færre avganger, fordi folks reisevaner er blitt endret etter Ryfast og koronapandemien.