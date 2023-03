Tap i serieåpningen for Avaldsnes

Avaldsnes tapte 0-4 borte mot Lillestrøm i serieåpningen i Toppserien. Avaldsnes hang bra med i første omgang, og trodde de hadde utlignet til 1-1 ved Evelyn Badu like før pause. Men målet ble, til store protester, annullert for offside. I andre omgang tok Lillestrøm mer over, og vant til slutt 4-0.