Tap for Randaberg i NM-finalen

Det endte med et 3-0 tap for Randaberg sine volleyballjenter i NM-finalen mot Olso Volley. Stillingen etter første sett var 25-18 til Oslo-laget, som ble for sterke også i andre og tredje sett. Stillingen i disse settene ble 25-22 og 25-15.